A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

Her hafta başında tüketiciler tarafından merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. A101 internet sitesinde ve marketlerdeki broşürler ile A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki, yeni haftaya ait indirimli ürünleri içeren katalogda neler var? Öncelikle, teknoloji ürünleri her hafta olduğu gibi 'aldın aldın' kampanyalarında öne çıkıyor. Samsun 55RU7300 4K Curved televizyon, Samsung Galaxy A01 akıllı telefon ve HI-Level Sunny TV A101 aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Bunlar dışında, yine mutfak aletleri ve gıdalarda da cazip fırsatlar tüketicileri bekliyor. Hazırladığımız haberimizde, A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri, temel özellikleri ve fiyatları yer almaktadır.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 NİSAN

Yeni haftaya ait A101 aktüel ürünler kataloğu için tıklayınız: