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16 Nisan 2020 ürünler kataloğu yayında! kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

Her hafta merakla beklenen ürünler kataloğu bu hafta için de paylaşıldı. A101'in yeni aktüel ürünler listesinde yine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Listede hangi ürünlerin ne kadar fiyata yer aldığını merak eden vatandaşlar, yeni hafta kataloğu yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Öne çıkan ürünler arasında Samsun akıllı telefon, SUNNY FULL HD televizyon ve Samsun 55RU7300 4K televizyon yer alıyor. Haberimizde, bu haftaya ait indirimli ürünleri ve fiyatlarını içeren A101 aktüel ürünler kataloğu yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 07:53 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 07:53 ABONE OL
A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

Her hafta başında tüketiciler tarafından merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. A101 internet sitesinde ve marketlerdeki broşürler ile A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki, yeni haftaya ait indirimli ürünleri içeren katalogda neler var? Öncelikle, teknoloji ürünleri her hafta olduğu gibi 'aldın aldın' kampanyalarında öne çıkıyor. Samsun 55RU7300 4K Curved televizyon, Samsung Galaxy A01 akıllı telefon ve HI-Level Sunny TV A101 aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Bunlar dışında, yine mutfak aletleri ve gıdalarda da cazip fırsatlar tüketicileri bekliyor. Hazırladığımız haberimizde, A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri, temel özellikleri ve fiyatları yer almaktadır.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 NİSAN

Yeni haftaya ait A101 aktüel ürünler kataloğu için tıklayınız:

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A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?
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