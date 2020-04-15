Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa marketler kaça kadar açık? Açılış ve kapanış saatleri!

Corona virüs salgınına karşı alınan önlemlere marketlerin açılış ve kapanış saatleri eklendi. Tüm dünyayı etkisi alan salgına karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle insan temasının yoğun olarak görüldüğü yerlerde maske kullanımı tavsiye edilirken kurumların çalışma saatlerinde değişiklikler yapılıyor. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı market çalışma saatlerinde değişiklik olduğunu duyan vatandaşlar ''bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 market çalışma saatleri...

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonlarının sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile beraber vatandaşlar hafta içi temel ihtiyaçlarını almak amacıyla yine bu süreçte tedbir amaçlı olarak değişen market çalışma saatleri için araştırmalar yapıyor...

Peki; BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?