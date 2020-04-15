Annesini korumak için babasını öldürdü

TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ

Trabzon'un Araklı İlçesine bağlı Pervane Mahallesinde yaşayan 44 yaşındaki Mehmet S., iddiaya göre sık sık eşine ve oğluna şiddet uyguluyordu. Önceki akşamda tartıştığı eşini dövmeye başladı. Annesini dalaktan kurtarmak isteyen 17 yaşındaki Y.Z.S. evdeki tabancayı aldı. Ardından da babasına doğrultarak, "Annemi bırak" dedi. Ancak Mehmet S. eşini dövmeye devam etti. Bunun üzerine Y.Z.S. tetiğe bastı. Mehmet S. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Mehmet S.'nin öldüğünü belirledi. Y.Z.S. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.