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BES iptal işlemi nasıl yapılır? iptal yöntemleri

Sistemi kısaca BES olarak adlandırılan bu sistem sayesinde vatandaşlara emekli olma şansı getirildi. Çalışma hayatı boyunca kişilerin yaptıkları yatırımları uzun vadeli yatırımlara dönüştürerek yaşamlarını devam ettirecekleri bir gelir haline geliyor. Vatandaşlar bu sisteme kendi istekleri doğrultusunda katıldıkları için ismi Bireysel Emeklilik Sistemi olmuştur. Ayrıca SGK’dan emekli olanlar bu sistemle ek gelir elde etmiş oluyorlar. Yeni gelen yasa ile çalışanlar sisteme otomatik dâhil edildi. Bu durumda sisteme dâhil olmak istemeyenler iptal ettirmek istiyorlar. BES iptal işlemi nasıl yapılır? Konusuna değineceğiz. İşte Bireysel Emeklilik iptal yöntemleri

Giriş Tarihi: 15.4.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 17:49 ABONE OL
BES iptal işlemi nasıl yapılır? Bireysel Emeklilik iptal yöntemleri

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile başlayan BES insanlara tasarruf yapma imkânı sağlıyor. SGK'nın sunmuş olduğu sağlık ve diğer hizmetleri Bireysel Emeklilik Sistemi sağlamamaktadır. Bazı vatandaşlara bu sistem güzel gelirken bazıları kullanmak istemeyip iptal ettirmek istiyorlar. BES'ten çıkma ve BES iptal işlemlerini adım adım anlatacağız. Bireysel emeklilik nasıl iptal edilir? İşte detaylar…

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK

9 Ocak 2017 tarihinden itibaren getirilen zorunlu BES katılımı ile çalışanların maaşlarından yüzde 3'lük kesinti yapılarak BES hesabına aktarılıyor ve yüzde 25 devlet katkı payı da ekleniyor. Yine de BES iptali yapmak için iptal başvuruları 2 ay içerisinde yapılabilir. Zorunlu BES iptali genelde maaş aldığınız banka aracılığı ile iptal işlemleri yapılmaktadır. Otomatik BES iptali ile ilgili çalıştığınız iş yerinin insan kaynakları bölümü ile görüşebilirsiniz.

BES NASIL İPTAL EDİLİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi ile her ay ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı devlet BES hesabına ödeme yapıyor. İstediğini zaman BES'ten ayrılabilirsiniz. Sistemden ayrılma durumunda tarafınıza tutar yatırılmadan önce bazı kesintiler olacaktır. Bireysel emeklilik iptal etme işleminden sonra

Gelir Vergisi yani stopaj kesintisi oranları şu şekilde:

  • Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,

  • 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,

  • 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15'tir.

Bireysel emeklilik iptal etme işlemleri bankalar ya da sigorta şirketleri aracılığı ile oluyor. Eğer bir banka aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katıldıysanız o bankanın emeklilik departmanı ile görüşüp iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Aynı yöntem sigorta şirketleri içinde geçerlidir. Biz size banka banka iletişim numaralarını hazırladık.

BİREYSEL EMEKLİLİK İPTAL NUMARASI

AkbankBES İptali: 444 25 25

  • ING BES iptali: 444 1 666
  • Ziraat Bankası BES iptali: 0850 222 97 00
  • Garanti Bankası BES iptali: 444 0 336
  • Yapı Kredi BES iptali: 0850 222 0 444
  • Denizbank BES iptali: 0850 222 0 800
  • TEB BES iptali: 0850 200 0 666
  • Halkbank BES iptali: 0850 222 0 400
  • Vakıfbank BES iptali: 444 92 37
  • Türkiye Finans BES iptali: 0850 222 22 44
  • Finansbank BES iptali: 0850 222 0 900
  • İş Bankası BES iptali: 0850 724 55 00
  • HSBC BES iptali: 0850 211 0 111
  • AvivaSA: 444 11 11
  • Anadolu Hayat: 0850 724 55 00
  • AXA Hayat Emeklilik: 0850 250 99 99

Bireysel emeklilik iptal işlemlerinin ardından size 10 gün süre verilir. 10 gün içerisinde size dönüş yapılarak iptal durumunuz hakkında bilgilendirilme yapılır. İlk 5 yıl içerisinde BES iptal etme durumunda giriş aidatı kesintisi olur. 5 yıl sonra iptal durumunda giriş aidatı kesilmez yani muaf tutulur.

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