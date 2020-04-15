Bin yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı

ATATÜRK Havalimanı yerleşkesinde yapımı devam eden hastanenin inşaat alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemiyle mücadele için 6 Nisan'da Atatürk Havalimanı'na yapılacağını duyurduğu 1000 yataklı hastanenin temel betonunun dökümüne başlandı. İş makineleri ve hafriyat kamyonlarıile hummalı bir çalışma yürütülürken çok sayıda işçi de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.