BOREL dezenfektan nedir? Yerli dezenfektan BOREL fiyatı ne kadar, kaç lira, nerelerde satılacak? İşte tüm detaylar...

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Eti Maden, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle geliştirilen yerli ve milli el dezenfektanı BOREL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Nisan 2020 Perşembe günü satışa çıkıyor. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlarımız yerli dezenfektana ilişkin arama motorlarında yoğun şekilde BOREL dezenfektan nedir, fiyatı ne kadar, nerelerde satılacak? Şeklinde soruların yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Borel dezenfektan nedir, fiyatı ne kadar, kaç lira ve nerelerde satışa çıkacak merak edenler tüm bilgileri bu başlık altında bulabilecekler. İşte detaylar…

BOREL DEZENFEKTAN NEDİR?

Eti Maden, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle geliştirilen bor katkılı yerli ve milli el dezenfektanıdır. İçeriğinde bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta gibi maddeler bulunan BOREL elleri nemlendiriyor ve cilt problemlerine sebep olmuyor...

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