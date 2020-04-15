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Bu kadarına da pes! Yasaklı işletmede buluşup sanal tombala oynadılar...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi mekanların faaliyeti geçici olarak yasaklanmıştı. Kahvehane baskınlarından sonra 'ta bir internet kafeye yapılan operasyon ekipleri bile şaşkına çevirdi. Daha önce de mühürlendiği öğrenilen işletmede buluşan kişiler, burada sanal tombala oynarken yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.4.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 11:25 ABONE OL
Bu kadarına da pes! Yasaklı işletmede buluşup sanal tombala oynadılar...

'Koronavirüs yasağı' bile onları kumardan, kağıt oyunlarından ve tombaladan vazgeçiremedi. Daha önce mühürlenmiş olan internet kafede buluşan kişiler, sanal tombala oynarken yakalandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir internet kafeyi denetledi. Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekip, bilgisayar üzerinden sanal tombala oynayan toplam 8 kişi olduğunu belirledi. Bu kişilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek suçundan 3 bin 180 TL idari para cezası kesildi.

DAHA ÖNCE DE MÜHÜRLENMİŞ

İşletme sorumlusu Ö.K. işyeri ruhsatını ibraz edemeyince Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerine bilgi verildi. Yapılan incelemede bu işyerinin daha önce de mühürlendiği, mührün söküldüğünü belirledi. Kafe yeniden mühürlenirken, iş yeri sorumlusu gerekli işlemler için toplam 6 harddisk ile birlikte Kıraç Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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Bu kadarına da pes! Yasaklı işletmede buluşup sanal tombala oynadılar...
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