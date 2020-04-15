Çalışan anneye kreş yardımı başvurusu 2020: Kreş yardımı başvuru şartları nelerdir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığının, Avrupa Birliği ile başlatılan bu proje ile toplam 26 milyon avronun üzerinde bir kreş bakım yardım parası annelere ödeneceği belirtiliyor. Bunun için illerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilen raporlardan uygun görülen çocuklar, ücretsiz olarak kuruluşlara yerleştirilebilecektir. Çalışan anneye kreş yardımı nasıl yapılır? Sorusu burada çok araştırılmakta. Kreş yardım başvurusu nedir? Merak edilen tüm soruların işte yanıtı.

ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ YARDIMI

Çalışmakta olan annelere kreş yardımı müjdesi T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk projenin detaylarını paylaşarak, Kreş yardımı projesi ile her anneye 650 lira (100 avro) destek sağlanacağını toplamda yapılan yardımın 169 milyon lirayı (26 milyon avro) bulacağını aktardı. Bu projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde SGK tarafında uygulanacağını belirtti. Ayrıca projeden 0-60 aylık çocukların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı çalışan anneler yararlanacaktır. Kreş yardımından çalışan bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye de tek seferlik 650 lira(100 avro) kırtasiye desteği sağlanacak diye sözlerine ekledi.

KREŞ YARDIMI BAŞVURUSU

Devlet kreş yardımı çalışan annelere verilmektedir. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı kreş yardımı başvurusu için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar;

Kreş yardımından yararlanabilmeniz için çocuğunuzun başvuru tarihi itibari ile çocuğunuz 0-60 ay Aralığında (60'ıncı ay dâhil) olmalıdır.

Belirtilen illerden "Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya" illerinden birine ikamet etmeniz gerekmektedir.

Anne ve çocuk aynı adreste ikamet etmeli.

Kesin kayıt tarihi itibariyle herhangi bir iş yerinde 4A yani eski adıyla SSK sigorta kapsamında olmak üzere tam zamanlı çalışıyor olmanız gerekli. (SGK'ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç)

Çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çalışma saatlerinize uygun olarak düzenli olarak göndermeniz gerekmektedir.

KREŞ YARDIMI BAŞVURU FORMU 2020

Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesi üzerinde bulunan SGK kreş yardımı sayfasında başvuru formları vardır. Devlet kreş yardımı başvuru formu ile ilgili karşınıza şu evrak listesi çıkar. Bunlar:

Adres Bildirim Dilekçesi

Bilgi Formu Boş Değişmiş Hali

Çocuk İçin İstenen İhtiyaç Listesi

Hesap Numarası

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Formu

SGK Yakını Başvuru Formudur.

Bu formları düzenli bir şekilde eksiksiz olarak doldurduktan sonra formların üzerinde yazılı yere eksiksiz bir şekilde teslim ediniz. Ya da e-devlet üzerinden T.C. ve şifrenizi girdikten sonra arama çubuğuna "SGK - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Proje Portalı" yazarak ekrana gelen başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurunuz.

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