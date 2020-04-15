Cerrahpaşa virüsle mücadelede ön safta

Koronavırüs salgınıyla mücadelede İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, ön saflarda yerini aldı. Hastane çalışanları canla başla bu mücadeleye katılıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay hastanedeki son durum ve hastalar hakkında bilgi verdi. Kutlubay, "Cerrahpaşa Hastanesi'nde yatan 190 hasta yer alıyor. Bunlara ek yoğun bakımda 33 hasta ve çocuk biriminde 8 korona ve 7 yoğun bakımda yatan hastamız var. Son 10 gündür yatan hasta olarak 200 kişi seviyesinde gidiyoruz. Günde 200 kişi de korona şüphesi ile hastanemize geliyor. Her gün 20-25 hastamızı taburcu edip yerine 20-25 hasta kabul ederek 200 seviyesinde tutuyoruz" dedi.