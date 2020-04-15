Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Corona virüse karşı aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan son dakika 23 Nisan açıklaması! Tüm dünya görecek...

Corona virüse karşı aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. 'dan 23 Nisan açıklaması! Tüm dünya görecek...

Ülkemizde corona virüsle mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katıp çalışan Prof. Dr. 'dan açıklamaları geldi! Hatırlanacağı gibi Ercüment Ovalı, Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart'ta Sağlık Bakanlığına beş öneri sunmuştu, bu önerilerin dördü şuan tedavilerde kullanılıyor. Aşı çalışmalarını sürdüren Ovalı; sosyal medya hesaplarından da bir açıklama yayınladı ve '6 ayda dünya ne yaptı biz 4 haftada neler yaptı? Çok yakında 23 Nisan'da tüm dünya görecek' dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.4.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 10:09 ABONE OL
Corona virüse karşı aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan son dakika 23 Nisan açıklaması! Tüm dünya görecek...

Ülkemizde nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.403 olurken vaka sayısı da 65.111'e yükseldi. Dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; ülkemizde hastalığın artış hızının yavaşladığını ifade etti. 14 Nisan verilerine göre 33.070 test yapılırken, 4.062 yeni vaka açıklandı, 107 kişi hayatını kaybederken 842 kişi de iyileşti. Corona virüsle mücadele kapsamında uzun süredir çalışmalar yapan Profesör Doktor ; 23 Nisan'ı işaret ederek açıklamalarında bulundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüse karşı aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan son dakika 23 Nisan açıklaması! Tüm dünya görecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA