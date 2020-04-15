Corona virüse karşı aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan son dakika 23 Nisan açıklaması! Tüm dünya görecek...

Ülkemizde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.403 olurken vaka sayısı da 65.111'e yükseldi. Dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; ülkemizde hastalığın artış hızının yavaşladığını ifade etti. 14 Nisan verilerine göre 33.070 test yapılırken, 4.062 yeni vaka açıklandı, 107 kişi hayatını kaybederken 842 kişi de iyileşti. Corona virüsle mücadele kapsamında uzun süredir çalışmalar yapan Profesör Doktor Ercüment Ovalı; 23 Nisan'ı işaret ederek son dakika açıklamalarında bulundu.