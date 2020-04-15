Dünya Sanat Günü nedir? Günün anlam ve önemi dolasıyla vatandaşlar Dünya Sanat Günü mesajları ve sözlerini birbirlerine göndermeye başladı. Her yılın 15. Gününde kutlanan bugünde sanat etkinlikleri düzenlenir, sanatçılar enstrümanlar çalardı. Ülkemizde ve dünyada corona virüsü salgınından ötürü sanat günü internetten kutlanıyor. Tiyatro salonlarında, konser alanlarında ve sergi mekanlarında kutlanılmadığı için dünya sanat günü etkinlikleri internetten izleniyor. Peki Dünya Sanat Günü nedir? Dünya Sanat Günü mesajları ve sözleri nelerdir?

15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ NEDİR, NE ZAMANDAN BERİ KUTLANMAKTADIR?

Dünya Sanat Günü, her yıl Nisan ayının 15. günü kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslenildiği bir gün olarak kabul edilir. 2012 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanılmıştır.

SANAT GÜNÜ TARİHÇESİ

Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam, International Associations of Art (IAA),(Türkçe:Uluslararası Sanat Derneği)'ın 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri çoğunluk oyu alarak, her yıl 15 Nisan tarihinde World Art Day (WAD) olarak kutlanılması kararı alındı.

Kısaca Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'da artık Dünya Sanat Günü kutlanır.

DÜNYA SANAT GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sanatın tükendiği coğrafyada savaş filizlenir.. 15 Nisan Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Dünya mükemmel bir yer olmadığı için sanat vardır. Andrei Tarkovsky Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Sanatın amacı, ruhumuzu, gündelik hayatın tozlarından temizlemektir. (Pablo Picasso) Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun

Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" (M. K. ATATÜRK) Dünya Sanat Günü'müz Kutlu Olsun

Normal günlerimizden daha fazla İhtiyacımız var Sanata ,Sanatçıya Ve sanatın iyileştirici gücüne..Tam günü..Tam zamanı."Dünya Sanat Günü" Kutlu olsun… Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

İnsan her gün hoş bir şarkı dinlemeli,iyi bir şiir okumalı, güzel bir resme bakmalı ve mümkünse aklı başında birkaç söz söylemelidir ki,dünyevi kaygılar Tanrı'nın insan ruhuna aşıladığı güzel duygusunu silip yok etmesin./ GOETHE Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı