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E devlet: başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Seyahat izin belgesi kimlere verilir, şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında olan il dışına çıkma kısıtlaması ile vatandaşlar e devlet üzerinden alınabilen başvurusu nasıl ve nereden alınır? Gibi sorularını internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada bazı koşullar dışında Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyükşehirde ise şehirlere giriş ve çıkışlar 4 Nisan saat 00:00 itibariyle özel araçla çıkışlara dahil olmak üzere yasaklandığı bildirildi. Bu genelge ile beraber bazı geçerli mazeret sahibi kişilerin e devlet üzerinden alacakları izin belgesiyle il dışına çıkmalarına izin verilebilecek. Buna göre; Seyahat izin belgesi e devlet ile nasıl alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nereden yapılır? Haberimizin devamından Şehir dışına çıkma izni ile alakalı detaylı bilgi edinebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 15.4.2020 10:07 ABONE OL
E devlet: Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Seyahat izin belgesi kimlere verilir, şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi görülen salgına tedbiren alınan önlemler arasında şehir dışına çıkma yasağı da bulunuyor. Bu çerçevede geçerli mazeret sahibi bazı kişilerin alacakları ile il dışına çıkabilmelerine müsaade edilecek. Bu kapsamda e devlet sistemi üzerinden, valilik ve kaymakamlıklardan belgenin temini gerçekleştirilebilecek. Konu ile alakalı olarak araştırılan bir diğer soru ise "Seyahat İzin Belgesi nereden ve nasıl alınır?" sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından konu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Seyahat İzin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte konuya dair bilinmesi gereken tüm detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İl dışında olan ve seyahat izin belgesi ile şehir değiştirmek isteyen vatandaşların merak ettiği bu konuda yapılan açıklama şöyleydi; "Şehir dışına çıkış kısıtlaması gelirken bazı koşullar dışında Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyükşehirde ise şehirlere giriş ve çıkışlar 4 Nisan saat 00:00 itibariyle özel araçla çıkışlara dahil olmak üzere yasaklanmıştır." E devlet sistemi üzerinden yapacağınız bazı işlemlerle seyahat izin belgesi yani şehir dışına çıkma izni alabilmeniz mümkün. İşte detaylar…

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E devlet: Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Seyahat izin belgesi kimlere verilir, şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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