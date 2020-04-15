E-devlet soy ağacı sorgulama 2020: Soy ağacı öğrenme işlemi

Herkesin merak ettiği konulardan biri olan hangi soydan veya hangi ülke veya illerden geldiklerini merak ederler. Bunu öğrenmek artık çok kolay. Yapmanız gereken tek yol Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yer alan soy bilgileridir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merak ettiğiniz sorulara yanıt vermek için sizlere büyük bir kolaylık sağlayacak hizmete imza attı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile e-Devlet iş birliği sayesinde soy ağacını merak eden vatandaşlar için "Alt Üst Soy Bilgisi" hizmetini kullanımına 2018 yılı şubat ayı itibari ile hizmete sunuldu. Böylelikle soy ağacını merak eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden soy kütüğü öğrenebilecekler. Soy ağacına nasıl bakılır? Ve E-devlet soy ağacı nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

SOY AĞACINA NASIL BAKILIR?

Geçmişten günümüze kadar gelen köken ve soyumuzu öğrenmek, günümüzde artık mümkün. Aile soy ağacı veya soy kütüğü merak eden vatandaşlar, merak ettiği soruların cevabını birkaç adımla alabilirler. Öncelikle soy ağacına bakma işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 'den yapılmaktadır. Diğer bir yöntem ise internet üzerinden zahmetsiz ve kolay bir şekilde e-devlet sitesine giriş yaparak soy ağacı öğrenme şeklindedir.

E-DEVLET SOY AĞACI NASIL SORGULANIR?

Ülkemizdeki birçok insanın aklında soy ağacını öğrenmek istiyorum gibi birçok soru gündeme geldi. E-devlet uygulaması ile e devlet soy ağacı sorgulama işlemi yapmak artık çok kolay. İlk kullanıma başlandığı zamandan itibaren milyonlarca sorgulama işlemi gerçekleştirildi. İlk kullanıma açıldığı zaman sitede büyük bir yoğunluk meydana geldi. Aile soy ağacı sayesinde insanlar sordukları soruların birçok cevabına ulaşarak aile soyundaki bireylerin isimlerini, sağ ya da ölüm durumunu öğrenmiş oldular. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortaklığı sayesinde arşivde bulunan bilgiler ile vatandaşların aklındaki soruların cevabı bulundu. Arşivde bulunan bilgiler 1882 yılı kayıtlardan başlıyor. Elektronik ortamda tutulan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) esas olan kayıtlar 1904 yılına kadar dayanıyor. Soy ağacı E Devlet giriş ekranı üzerinden alt üst soy bilgisi sorgulamak oldukça kolay. E-devlet soy ağacı nasıl bakılır? Sorusunun işte yanıtı…