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sorgulama 2020: Soy ağacı öğrenme işlemi

Neredeyse herkes ailesinin kökeninin, nereden geldiklerini merak etmiştir. Bir ailenin yıllar öncesine dayanan akrabalık bağlarına soy denir. Bir aileye mensup olan kişileri gösteren çizelgeye de denir. Soy ağacı hemen herkesin bildiği ve duyduğu konulardandır. Okul zamanlarımızda öğretmenlerimiz tarafından ödev olarak verilirdi. Soy ağacı sayesinde ailemizi ve akrabalık ilişkilerimizi, Ailemizin geçmişteki ekonomisini, şu anda yaşadığımız yere nereden ve niçin göç ettiklerini, Nasıl yaşam tarzlarının olduklarını, gelenek ve göreneklerini soy ağacı sayesinde öğrenmiş oluruz. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde soyumuzun nereden geldiğini öğrenmek artık çok kolay. uygulaması sayesinde soy ağacımızı, soyumuzun nereden geldiğini, kimlerden olduğumuzu öğrenebiliriz. E-devlet soy ağacı sorgulama 2020 işlemlerini adım adım anlatacağız. Soy ağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır? İşte bu konudaki tüm ayrıntılara değineceğiz…

Giriş Tarihi: 15.4.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 19:22 ABONE OL
E-devlet soy ağacı sorgulama 2020: Soy ağacı öğrenme işlemi

Herkesin merak ettiği konulardan biri olan hangi soydan veya hangi ülke veya illerden geldiklerini merak ederler. Bunu öğrenmek artık çok kolay. Yapmanız gereken tek yol Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yer alan soy bilgileridir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merak ettiğiniz sorulara yanıt vermek için sizlere büyük bir kolaylık sağlayacak hizmete imza attı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile e-Devlet iş birliği sayesinde soy ağacını merak eden vatandaşlar için "Alt Üst Soy Bilgisi" hizmetini kullanımına 2018 yılı şubat ayı itibari ile hizmete sunuldu. Böylelikle soy ağacını merak eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden soy kütüğü öğrenebilecekler. Soy ağacına nasıl bakılır? Ve E-devlet soy ağacı nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

SOY AĞACINA NASIL BAKILIR?

Geçmişten günümüze kadar gelen köken ve soyumuzu öğrenmek, günümüzde artık mümkün. Aile soy ağacı veya soy kütüğü merak eden vatandaşlar, merak ettiği soruların cevabını birkaç adımla alabilirler. Öncelikle soy ağacına bakma işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 'den yapılmaktadır. Diğer bir yöntem ise internet üzerinden zahmetsiz ve kolay bir şekilde e-devlet sitesine giriş yaparak soy ağacı öğrenme şeklindedir.

E-DEVLET SOY AĞACI NASIL SORGULANIR?

Ülkemizdeki birçok insanın aklında soy ağacını öğrenmek istiyorum gibi birçok soru gündeme geldi. E-devlet uygulaması ile e devlet soy ağacı sorgulama işlemi yapmak artık çok kolay. İlk kullanıma başlandığı zamandan itibaren milyonlarca sorgulama işlemi gerçekleştirildi. İlk kullanıma açıldığı zaman sitede büyük bir yoğunluk meydana geldi. Aile soy ağacı sayesinde insanlar sordukları soruların birçok cevabına ulaşarak aile soyundaki bireylerin isimlerini, sağ ya da ölüm durumunu öğrenmiş oldular. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortaklığı sayesinde arşivde bulunan bilgiler ile vatandaşların aklındaki soruların cevabı bulundu. Arşivde bulunan bilgiler 1882 yılı kayıtlardan başlıyor. Elektronik ortamda tutulan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) esas olan kayıtlar 1904 yılına kadar dayanıyor. Soy ağacı E Devlet giriş ekranı üzerinden alt üst soy bilgisi sorgulamak oldukça kolay. E-devlet soy ağacı nasıl bakılır? Sorusunun işte yanıtı…

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E-devlet soy ağacı sorgulama 2020: Soy ağacı öğrenme işlemi
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