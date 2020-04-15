Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2020: Ehliyetsiz araç kullanma ve kullandırma cezası ve erken ödeme indirimi ne kadar?

Ehliyetsiz araç kullanmanın ülkemizde birçok farlı cezai yaptırımı bulunmaktadır. Ehliyetsiz araç kullanmak yasal değildir. Ehliyetsiz araç kullananlar ya da ehliyetini yanında bulundurmayanlara da ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai yaptırım uygulanır. İşte Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2020: Ehliyetsiz araç kullanma ve kullandırma cezası ne kadar? Sorularının cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

Ehliyetsiz Araba Kullanma Cezası

Ülkemizde,ehliyetsiz araç kullanmanın cezası oldukça ağırdır.Ehliyetsiz araba kullanmak yasal değildir ve birçok cezai yaptırımı bulunmaktadır. Devlet,yüksek tutarlı para cezası uygulayarak caydırıcı olmaya çalışıyor.2020 yılı itibariyle ceza uygulaması şu şekildedir;

Trafik Ceza Kanunu'nun 36.maddesinin 3A bendine göre ehliyetsiz araç kullanma cezası 2.473TL'dir. Eğer ceza 15 gün içerisinde ödenirse %25 erken ödeme indirimi ile 1.854,75TL olarak ödenebilir.

Sürücünün ehliyeti var ama istenildiği zaman göstermiyorsa ya da o an yanında yok ise 288 TL ceza kesiliyor.Yine bu cezada 15 gün içerisinde ödenirse %25 erken ödeme indirimi ile 216 TL olarak ödenebilir.

Ehliyetsiz Araç Kullandırma Cezası

Trafik kanunlarına göre ehliyetsiz araç kullanmak gibi ehliyetsiz birine araç kullandırmakta suçtur ve ceza uygulaması vardır. Araç sahibine tescilli plaka üzerinden ehliyetsiz araç kullanan kişiyle aynı miktarda ceza yazılır. Yani 2.473 TL sürücüye,2.473 TL araç sahibine ceza yazılır ve ödenecek tutar 4.946TL oluyor. Eğer ceza yine 15 gün içerisinde ödenirse %25 erken ödeme indirimi uygulanıyor ve 3.709 TL oluyor. Ehliyetsiz kişiye araç verme cezası ağır olduğu ve yasal olmadığı için kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Elden teslim alınmayan cezalar adreslerine tutanak şeklinde gönderilir. Kişi adres yerinde bulunamaz ise bağlı olduğu muhtarlığa iletilir.

Ehliyetsiz araç kullanan kişi,eğer daha önce bir kez ceza aldıysa ve yine ehliyetsiz araç kullanırken yakalanırsa ilk cezai işlem gibi para cezası verilir.

Eğer kişi ehliyetsiz araç kullanarak kazaya karışan kişi yada kişilerin ölüm yaralanma gibi durumlara neden olursa hapis cezası alabilir.

Ehliyet Alma Yaşı Kaç

Ehliyet sahibi olabilmek için sürücü adayların belli bir yaş sınırı kuralına uyması gerekmektedir. Genelde bu sınır 16 yaştan itibaren başlar ve ehliyet türüne göre kademi olarak sınır artmaktadır. Sürücü belgesi alabilmek için yaş sınırı kuralının sağlanması gerekmektedir.

M,A1,ve B1 sürücü belgelerinden birini alabilmek için 16 yaşını,

A2 , B, BE, C1 , C1E ,F ve G sürücü belgelerinden birini alabilmek için 18 yaşını,

A sürücü belgesini alabilmek için ise 20 yaşını

Gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikleti kullanma ehliyeti için 21 yaşını,

C ,CE , D1 ve D1E sürücü belgelerinden birini alabilmek için 21 yaşını,

D ve DE sürücü belgelerinden birini almak için ise 24 yaşını,

B sınıfı sürücü belgesini alabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Yeterli yaş şartının haricinde ehliyet alabilmek için başka şartlarda vardır.

Bunlar;

Sağlık raporu,

Adli sicil kaydı,

En az ilköğretim mezunu olduğunu gösterir belge,

Biyometrik fotoğraf.

Önceki yıllarda sağlık raporunu özel yetkili sağlık merkezleri veriyorken artık aile hekimlerinden de bu rapor alınabilmektedir.

Adli sicil kaydıda artık e-devlet uygulaması üzerinden kolayca alınabilmektedir.

İstenen tüm evraklar tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onay verilmiş herhangi bir Özel Sürücü Kursuna kayıt olmak gerekiyor.Bu kurslarda sürücü adayına çevre,sağlık,motor,trafik konularında eğitim alır.Bunun yanı sıra adaya uygulamalı direksiyon dersleri verilir ve aday araç kullanabilecek yetkinliğe getirilir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ödenmezse Nasıl Bir İşlem Yapılır?

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ehliyetsiz araç kullanma cezası ödenmezse aylık %5 faiz işlemeye başlamaktadır. Yine ödeme yapılmaması durumunda varsa banka hesaplarınızdan tahsil edilecektir. Eğer banka hesabı vasıtasıyla da tahsilat yapılamazsa son çare haciz işlemi uygulanacaktır. Bazı durumlarda cezanın tebliği konusunda sıkıntı yaşanabilmektedir. Örneğin kişi adresi değişmesine rağmen ikametgahını yeni adresine taşımadı ise cezadan haberi olmayacaktır. Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ve ruhsat sahibine ceza uygulanmaktadır. Bu sebepten dolayı rutin aralıklarla herhangi bir ceza verilmiş mi diye e-devlet uygulaması vasıtasıyla kontrol yapılmasında fayda vardır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Taksitlendirme

Ödemeleri Vergi Dairesine yada online olarak www.gib.gov.tr üzerinden motorlu taşıtlar sekmesinden kredi kartı ile tek çekim olarak kolay bir şekilde ödeme yapılabiliyor.

Www.gib.gov.tr adresinde ilgili ekranda araç bilgilerini eksiksiz olarak girdikten sonra ''tamam'' butonuna tıklayarak ödeme işlemizi kolayca ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.Taksitlendirme işlemi için vergi dairesine giderek borcun taksitlendirme farkını hesaplatarak taksit işlemini başlatmanız gerekiyor. 4 taksit yapılabilir fakat ilk taksidin ödemesini peşin olarak yapılması gerekmektedir.

Devletin vergi dairelerinin yükünü azaltmak ve vatandaşa kolaylık sağlamak için özel ve kamu bankaları ile anlaşarak cezaların tahsili konusunda yetki vermiştir.Bankaların internet şubeleri,mobil uygulamaları hatta ATM makineleriüzerinden bilecezalar kolayca ödenebilmektedir.

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