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'da tarlaya inen yaban domuzuna çoban köpekleri saldırdı

'ın Üzümlü ilçesinde sahibinin tarlasını korumak için yaban domuzuna saldıran çoban köpekleri cep telefonuyla kaydedildi. 6 köpeğin saldırdığı domuz güçlükle kurtuldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.4.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 09:48 ABONE OL
Erzincan'da tarlaya inen yaban domuzuna çoban köpekleri saldırdı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 6 çoban köpeğinin yaban domuzuna saldırma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde tarlasında çalışan Okan Yılmazçelik, arazide çoban köpeklerinin bir yaban domuzunu kovalayıp saldırmalarını cep telefonuyla kaydetti.

Erzincan'da çoban köpeklerinin yaban domuzuyla ölümcül kavgası kamerada | Video

Yansıyan görüntülerde, 6 çoban köpeğinin domuzu bir süre kovalayıp saldırmaları gözlendi.

Bir süre kovalamacanın ardından domuz, köpekleri atlatıp canını kurtardı.

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Erzincan'da tarlaya inen yaban domuzuna çoban köpekleri saldırdı
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