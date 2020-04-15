Eski eşini yaralayıp zorla kaçıran erkek Esenyurt polisi tarafından yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, beş yıldır ayrı olduğu eşini yaralayan erkeğin peşine düştü. Polislerin yaptığı inceleme sonrası, eski eş S. E.'nin (46) işe gitmek için yola çıktığı esnada eski eşi R. Y. (50) tarafından yaralandığı ve zorla bir araca bindirilerek bir konteynır içerisinde alıkoyulduğu ortaya çıktı.

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KONTEYNIR İÇİNDE YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şüpheli R.Y.'yi "Kişinin Hürriyetinden Yoksun Bırakılması" suçundan aramaya başladı. Şüpheli şahıs bugün kurusıkı tabancayla birlikte aynı konteynırın içinde gözaltına alındı.

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SİCİLİ ÇOK OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli R.Y.'ni yapılan sicil sorgusunda üç defa "Kasten Yaralama", iki "Tehdit", iki "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma", bir "6136 SKM", üç "Tedbir Kararına Aykırılık" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli R.Y., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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