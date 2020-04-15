Husumetlisini sırtından bıçakladı

GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ

GAZIANTEP'TE önceki akşam Servet Kördeve (28), aralarında husumet bulunan İsmail K.'nın çalıştığı hurdacıya gitti. Yaşanan tartışmanın ardından Kördeve, iş yerinden çıkıp, aracına gitmek istedi. Ancak İsmail K., Kördeve'yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Kördeve, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan İsmail K.'yı saklandığı bir iş yerinde yakaladı. İsmail K., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA