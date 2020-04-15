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İki motosikletli boş yolda kafa kafaya çarpıştı

Giriş Tarihi: 15.4.2020 ABONE OL
İki motosikletli boş yolda kafa kafaya çarpıştı
İstanbul'da ters istikametlerde giden iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. İki sürücü yaralandı. Beşiktaş, Palanga Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada 41 ABU 943 plakalı motosikletle ters istikametten gelen 41 JB 946 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletler yola savrulurken sürücüler de yere düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza yapan motosiklet sürücülerinden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken diğeri ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Palanga Caddesi bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan motosikletlerin kaldırılarak temizlik çalışması yapılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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İki motosikletli boş yolda kafa kafaya çarpıştı
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