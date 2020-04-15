İzolasyon nedir, ne demek? Sosyal mesafe nedir, kendini izole etmek ne anlama gelir?

İzolasyon ne demek? Corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin önemi bir kez daha anlaşılıyor. Virüs ilk çıktığı zamanlarda uzmanlar toplu taşıma ve kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerektiğini dile getiriyordu. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal mesafe önemini vurgulaması salgın virüsün yayılmasını önlemek amaçlıdır. Peki sosyal mesafe nedir, kendini izole etmek ne anlama gelir? İzolasyon ne demek?

İZOLASYON NEDİR?

Corona virüsünden korunmak için sağlık yetkilileri izolasyon kurallarına uyulması gerektiğini söylüyor. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında büyük önem taşıyan izolasyon nedir, nasıl yapılır? İşte, sosyal mesafe (izolasyon) hakkında merak edilenler…

SOSYAL İZOLASYON NEDİR?

Sosyal izolasyon, grip ve tüberküloz gibi havadan bulaşan hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için kişinin kendini toplumdan kısmi veya tamamen uzaklaştırmasıdır. Sosyal izolasyonda okul, festival, toplu taşıma araçlarının, bankaların ve marketlerin kapanışları gibi uygulamalar yapılır.