İzolasyon nedir, ne demek? Kendini izole etmek ne anlama geliyor?

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında izolosyon terimi öne çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayılarını duyururken evde kal çağrısı yapmaya devam ediyor. Öte yandan, vatandaşların dışarıda bulunmamasına ve kendilerini izole etmesini vurguluyor. Bu süreçte vatandaşlar '' izolasyon nedir, ne demek?'' sorusuna yanıt arıyor. Corona virüsünden korunmak için bir numaralı önlem maddesi, sosyal mesafe ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evde izolasyon kurallarına uymak. Peki kendini izole etmek ne anlama geliyor? İzolasyon nedir, ne demek?

İZOLOSYON NEDİR, NE DEMEK?

Corona virüsü salgınından korunmak için sıkı önlemler uygulanıyor. Sosyal izolosyonun öneminin arttığı bugünlerde vatandaşlar ''izolosyon nedir?'' sorusuna yanıt arıyor. Sosyal izolasyonda okul, festival, toplu taşıma araçlarının, bankaların ve marketlerin kapanışları gibi uygulamalar yapılır. Kendini izole etmesi istenenlerin gıda ve diğer ihtiyaçları için alışverişe de mümkünse çıkmaması gerekiyor.

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