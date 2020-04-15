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nedir, ne demek? Kendini izole etmek ne anlama geliyor?

Corona virüsü salgınından korunmak için tedbirler artırılmaya devam ederken nedir sorusuna gün içinde yanıt aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısını gün gün açıklarken kendini izole etmek konusuna dikkat çekiyor. En son uzmanlar kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizerken sosyal izolasyonun önemini vurgulamıştı. Virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla mücadele tüm hızıyla sürerken vatandaşlar evlerinde karantina sürecini geçirmeye çalışıyor. Buna göre, izolasyon nedir, ne demek? Kendini izole etmek ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 15.4.2020 11:33 ABONE OL
İzolasyon nedir, ne demek? Kendini izole etmek ne anlama geliyor?

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında izolosyon terimi öne çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayılarını duyururken evde kal çağrısı yapmaya devam ediyor. Öte yandan, vatandaşların dışarıda bulunmamasına ve kendilerini izole etmesini vurguluyor. Bu süreçte vatandaşlar '' nedir, ne demek?'' sorusuna yanıt arıyor. Corona virüsünden korunmak için bir numaralı önlem maddesi, sosyal mesafe ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evde izolasyon kurallarına uymak. Peki kendini izole etmek ne anlama geliyor? İzolasyon nedir, ne demek?

İZOLOSYON NEDİR, NE DEMEK?

Corona virüsü salgınından korunmak için sıkı önlemler uygulanıyor. Sosyal izolosyonun öneminin arttığı bugünlerde vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. Sosyal izolasyonda okul, festival, toplu taşıma araçlarının, bankaların ve marketlerin kapanışları gibi uygulamalar yapılır. Kendini izole etmesi istenenlerin gıda ve diğer ihtiyaçları için alışverişe de mümkünse çıkmaması gerekiyor.

Haberimizin devamında konuya dair tüm detaylar yer alıyor...

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İzolasyon nedir, ne demek? Kendini izole etmek ne anlama geliyor?
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