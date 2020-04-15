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Kolonya içen kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da kolonya için bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.4.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 15:46 ABONE OL
Kolonya içen kişi hayatını kaybetti

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan tek gözlü bir barakada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Dilsiz (53) elindeki kolonya şişesiyle dışarıya çıktıktan bir süre sonra yere yığılıp kaldı. Yere düşen Hüseyin Dilsiz'i gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Dilsiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan inceleme sonucunda Hüseyin Dilsiz'in kolonya içtiği ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de, Hüseyin Dilsiz'in yaşadığı barakada inceleme yaptı. Dilsiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kolonya içen kişi hayatını kaybetti
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