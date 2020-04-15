Konuların azalması detayları artırdı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 25-26 Temmuz'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavın'da (YKS) öğrenciler uzaktan eğitimde gördükleri konulardan muaf olacaklar. Sorular 9, 10 ve 11. sınıf müfredatıyla birlikte 12. sınıfın birinci döneminden çıkacak.

Uzmanlar konuların azaldıkça detayların artacağını belirterek adayların daha sık tekrar yapmaları gerektiğini söyledi. SEV Amerikan Koleji (SAC) Bölüm Başkanları ve Yurtiçi Üniversite Danışmanlığı Uzmanları YKS'ye hazırlanan adaylar için önerilerde bulundu. İşte ders ders YKS tüyoları:

MATEMATİK:Temel Yeterlilik Sınavı'nda (TYT) uzun paragraflı matematik soruları ve problemler için çok sayıda deneme sınavı çözülmeli. Alan Yeterlilik Sınavı'nın (AYT) ise daha ziyade bilgiye dayalı bir yapısı vardır. Önceki yıllardaki AYT matematik sınavlarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan dört konunun sınavdan çıkarılmasıyla, kalan konulardan sorulacak soru sayısı artmış oldu. Dolayısıyla bu konular çok daha derinlemesine bilinmeli.

GEOMETRİ: Son yıllardaki sınavlar incelendiğinde, geometri soru yapılarının değiştiği, dolayısıyla formül ezberlemenin yetmediği görülüyor.

Evde olduğunuz bu süreçte, geometriyi ders gibi değil, bulmaca çözmek gibi düşünüp, kendinize ait çözüm yollarını geliştirebilirsiniz.

TÜRKÇE: Genel anlamda Türkçe sorularının çoğunluğu anlamaya, yorumlamaya, analitik düşünmeye, sentez yapmaya yönelik sorulardan oluşuyor.

Bu noktada çok okumak ve çok sayıda soru çözmek, hem zamanın doğru kullanmasını hem de doğru yanıtlar verilmesini sağlar.

FEN BİLİMLERİ: YKS konu içeriğinin azaltılması, sınavda çıkacak konularda daha detaylı sorular sorulması anlamına gelebilir. Bu nedenle öğrencilerin, derslerini tekrar etmesi, online dersleri mutlaka takip edip anlamadıkları konuları öğretmenlerine sormaları, daha çok soru çözüp tekrar yaparak bu fırsatı değerlendirmesi gerekir.

TARİH: 12'nci sınıfın son dönem konuları sınavda sorulmayacağı için İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ilk üç ünitesine ve Osmanlı Tarihi konularına yoğunlaşmak doğru bir taktik olacaktır.

COĞRAFYA:Coğrafya konularını öğrenmeyi kolaylaştırmanın bir diğer yolu da görsellerden yararlanmaktır. Özellikle, nüfus, yerleşme, ekonomi, iklim, doğal afetler, ulaşım sistemleri, bölge türleri, ekstrem olaylar ve ülkeler konu başlıkları, harita ve grafik okuma becerisi gerektiren sorularla karşılaştığımız başlıklardır.

FELSEFE: Felsefe dersi öncelikle soyut düşünmeyi geliştiren bir ders olduğundan etkin bir yorumlama gücüne sahip olmayı gerektirmektedir. Kavram bilgisi önemli olmakla birlikte felsefe konularını ezberlemeye çalışmak doğru bir yöntem değildir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Ünite kazanımlarının iyi bilinmesi büyük öneme sahiptir. Dini literatüre sahip olabilmek için de gerekli olan ünite anahtar kelimeleri, iyi bilinmesi gereken bir başka önemli noktadır.



LİSELİLERE MÜJDELİ HABER

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullardaki eğitime ara verildiği süreçte lise öğrencilerinin yapay zekadan dijital güvenliğe kadar bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabilmeleri için yürütülen çalışmanın tamamlandığını açıkladı. Selçuk "Sertifika programları çocukların 21'inci yüzyılın dijital yetkinliklerinin geliştirilmesinde büyük önem taşıyor. Evde geçirdikleri zaman diliminde kişisel gelişimlerine ve geleceklerine yön verecek bu çalışmalara katılmaları oldukça önemli. Bu sertifikalara sahip olanlar dünyanın dört bir yanında bilişim teknolojileri alanında istihdam kapılarını aralayabilecek" dedi. Öğrenciler programlara online başvurabilecek.



(minikaGO Dergisi öneriyor)



Günün Oyunu Pazara Gittim



Ne gerekiyor?

En az 2 kişi

Malzemesiz oynanır. Bu bir hafıza oyunudur. Oyuncular halka şeklinde oturur. İçlerinden biri oyunu "Pazara gittim ve Armut aldım." diyerek başlatır. Yanındaki oyuncu bir önceki oyuncunun çarşıdan aldığı şeyi aynen söyler ve üzerine bir meyve-sebze daha ekler. Örneğin "Pazara gittim Armut-Üzüm aldım" der. Üçüncü oyuncu da ikinci oyuncunun söylediğinin aynısını söyler ve üzerine bir meyve- sebze daha ekler. Oyun bu şekilde her oyuncuda yeni bir meyve-sebze eklenerek devam eder. Alınan meyvesebzelerin sırasını karıştıran ya da unutan oyuncu yanar ve oyundan çıkar. Diğerleri en baştan başlayarak oyunu tekrar eder.



YARIN: ÖĞRENCİLER TAM BİR AYDIR OKULDAN UZAK. ÖĞRENME MOTİVASYONUNU KAYBOLMUŞ OLABİLİR. BU DURUMDA EBEVEYNLER NE YAPMALI? EVI OKULA DÖNUŞTÜRMENİN YOLLARI NELER OLABİLİR?

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