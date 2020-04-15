Muhtar maaşı 2020: Muhtar maaşları ne kadar?

Ülkemizde muhtar olmak isteyen gençlerin öncelikle bilmesi gereken, 25 yaşını tamamlamış olmasıdır. Muhtarlık seçimlerinden önce muhtar adayı olduğu mahalle veya köyde en az 6 ay süreyle ikamet ediyor olmalıdır. Muhtar adayları ve muhtar olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren soru muhtarlar ne kadar maaş alıyor? Oldu. İşte muhtarlık maaşları…

MUHTAR MAAŞI 2020

Köy ve mahallenin idari işlerinden sorumlu olan ülkenin en küçük birimi muhtarların işi göründüğü gibi kolay değildir. Sürekli koşuşturma içinde olan muhtarlar seçim dönemlerinde sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına katılım sağlamak. Bunların dışında emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara da katılmaktadırlar. Muhtarların görevlerini maddeler halinde belirttikten sonra muhtar maaşları konusuna değineceğiz. İşte muhtarların görevleri:

Muhtarlar askerlik çağına girmiş olan gençlerin, sandık seçim listelerinin kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılmasını sağlarlar.

Caddelerde, sokaklarda ve meydanlardaki levhaların kontrollerini sağlayarak eksik veya bozulmuş olan levhaları belediyeye bildirirler.

Mahallelerde veya köylerde salgın ve bulaşıcı hastalık var ise vatandaşa bulaşmış olanı ilgili kuruluşlara bildirimini yapar.

Muhtarlar Askerlik ve seferberlik gibi önemli tebligatların yapılmasını sağlar.

Seçmen kâğıtlarının dağıtılmasında görevlidir.

Nüfus kâğıdını kaybeden ya da yenisini çıkarmak isteyen vatandaşlara gerekli olan belgeleri düzenlerler.

Görev yaptığı bölgelerde yaşayan muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere," Yeşil Kart" verileceklerin tespitini sağlarlar.

Afet, deprem gibi olaylarda yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olurlar.

Mahalle ve köylerde yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmekle görevlidirler.

MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR?

2019 yılı muhtar maaşı Ocak-Haziran döneminde 1.911,69 TL idi. 2020 yılı muhtar maaşları ise ortalama 2 bin TL ve prim ile beraber 2500 TL olup şehirlere göre değişiklik göstermektedir. Büyükşehirlerde görev yapan muhtarlar 2 bin 554 TL aylık alırken, küçük şehirlerde görev yapan muhtar maaşları 2 bin TL kadar olabiliyor. Muhtar maaşı ne kadar sorusu haricinde muhtarlara ödenecek olan ücret ne zaman ödenir sorusu da merak ediliyor. Muhtarlara her ayın on beşinci günü il özel idareleri tarafından peşin olarak verilmektedir.

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MUHTAR MAAŞI 2020 NET NE KADAR?

2020 muhtar maaşları net 2.138,04 TL olarak belirtilmiştir. Köy ve mahalle muhtarlarından, emekli aylığı (emekli sandığı, SSK, BAĞ-KUR) almakta olanların emekli aylıklarında bir kesinti olmaz. Emekli muhtar maaşı 2000 lira olarak biliniyor. Muhtar olmak isteyen kişilerin bilmesi gereken bazı şartlar vardır.

Bunlar: