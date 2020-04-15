Ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı hesaplama 2020!

Çalışma hayatına atanan insanlar yıllarca çalıştıktan sonra en büyük istekleri emekli olmaktır. Çalışma yaşamının başlarında pek önemsenmeyen emekli olmak sonlara doğru en çok merak konusu olan bir konudur. Ülkemizde emeklilik ile ilgili olan kanunlarda da sürekli bir değişim içindedir. Aktif çalışma hayatını tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sıklıkla emeklilik gündeme geliyor. Emekli olacakları günü bekleyen kamu ve özel sektör çalışanları, emeklilik yaşında etkili olan şartları öğrenmek istiyor. SGK emeklik şartları nelerdir? Merak edilenler arasında. Ne zaman emekli olabilirim ve ne kadar maaş alabilirim? İşte ayrıntılar...

SGK EMEKLİLİK ŞARTLARI

SGK emeklilik şartları birçok şarta bağlı olan bir durumdur. Prim hesaplama yöntemleri emeklilikte kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yüzden adını sık sık duyarız. İşte eskiden SSK emeklilik olarak bilinen yeni adı SGK emeklilik şartları:

•Emekli olmak için en önemli şart belirli bir süre sigortalı olarak çalışmak gerekiyor. Burada işe giriş tarihi önemlidir. Emeklik yaşı cinsiyete göre değişiyor.

• Diğer önemli şartlardan birisi de belirli süre Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmiş olması gerekiyor.

•Çalışma hayatınızda aktif olarak bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatına veda etmek için emeklilik yaşını tamamlamanız gerekiyor. Herkes tarafından merak edilen "Kaç yaşında emekli olurum" sorusu da gündeme geliyor. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik şartları ile ilgili tüm detayları ayrıntılı tablo şeklinde hazırladık. Bu tablodan faydalanarak emekli olma durumunuz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İşte emeklilik hesaplama tablosu:

SGK 4/A (SSK) emeklilik şartları:

Erkekler için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)

İşe Başlama Tarihi Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlaması Gereken Prim 08.09.1976 ve daha öncesi 25 Yok 5000 09.09.1976-23.05.1979 arasında 25 44 5000 24.05.1979-23.11.1980 arasında 25 45 5000 24.11.1980-23.05.1982 arasında 25 45 5075 24.05.1982-23.11.1983 arasında 25 47 5150 24.11.1983-23.05.1985 arasında 25 48 5225 24.05.1985-23.11.1986 arasında 25 49 5300 24.11.1986-23.05.1988 arasında 25 50 5375 24.05.1988-23.11.1989 arasında 25 51 5450 24.11.1989-23.05.1991 arasında 25 52 5525 24.05.1991-23.11.1992 arasında 25 53 5600 24.11.1992-23.05.1994 arasında 25 54 5675 24.05.1994-23.11.1995 arasında 25 55 5750 24.11.1995-23.05.1997 arasında 25 56 5825 24.05.1997-23.11.1998 arasında 25 57 5900 24.11.1998-08.09.1999 arasında 25 58 5975 09.09.1999-30.04.2008 arasında - 59 7000

Kadınlar için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)

İşe Başlama Tarihi Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlanması Gereken prim 01.04.1981 öncesi ise 20 Yok 5000 01.04.1981-08.09.1981 arasında 20 38 5000 09.09.1981-23.05.1984 arasında 20 40 5000 24.05.1984-23.05.1985 arasında 20 41 5000 24.05.1985-23.05.1986 arasında 20 42 5075 24.05.1986-23.05.1987 arasında 20 43 5150 24.05.1987-23.05.1988 arasında 20 44 5225 24.05.1988-23.05.1989 arasında 20 45 5300 24.05.1989-23.05.1991 arasında 20 46 5375 24.05.1990-23.05.1991 arasında 20 47 5450 24.05.1991-23.05.1992 arasında 20 48 5525 24.05.1992-23.05.1993 arasında 20 49 5600 24.05.1993-23.05.1994 arasında 20 50 5675 24.05.1994-23.05.1995 arasında 20 51 5750 24.05.1995-23.05.1996 arasında 20 52 5825 24.05.1996-23.05.1997 arasında 20 53 5900 24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975 24.05.1998-23.05.1999 arasında 20 55 5975 24.05.1999-08.09.1999 arasında 20 56 5975 09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar Yok 58 7000

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

Çalışma hayatına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar emeklilik hesaplama işlemlerine başladılar. Günümüzde merak ettiğimiz konulara kolayca ulaşabiliyoruz. Emeklilik yaşını merak eden emekli adayları PTT'den e-Devlet şifresi aldıktan sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) linkine tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Gerekli işlemlerden sonra sonuca ulaşırsınız.

SGK EMEKLİLİK SORGULAMA

Ne zaman emekli olurum sorusunu merak eden vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumunun ( https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ ) sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu işlem TC ile ne zaman emekli olurum sorusunun da yanıtıdır.

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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HİZMET DÖKÜMÜ

Bu hizmeti E-Devlet üzerinde bulunan https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu linkine tıklayarak4A/4B/4C tescil bilgilerinizi, aylık bilgilerinizi ve hizmet dökümünüzü görüntüleyerek barkotlu belge oluşturabilirsiniz.

4A HİZMET DÖKÜMÜ

4A SGK sistemi daha önce SSK'ya bağlı olarak sigortalı çalışan kişileri temsil ederdi. Şu anda bu sistem bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız SGK 4A sınıfında işlem yapabilirsiniz demektir. Aynı zamanda bu sistem için belirlenmiş haklara da sahip olduğunuz anlamına gelir.

4B HİZMET DÖKÜMÜ

4B Hizmet dökümüne kayıtlı çalışanlar eski adı ile BAĞ-KUR olarak bilinir. 4B grubu çalışanları kariyer meslekleler dışında kalan, kadroları kapsamaktadır. Örneğin bunları diyecek olursak; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi gibi meslekleri kapsar.

4C HİZMET DÖKÜMÜ

4C Grubuna kayıtlı çalışanlar daha önceleri Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar olarak bilinirdi. 4C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğundan Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın, Bakanlar kurulunca karar verilen görevde, belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsamaktadır.