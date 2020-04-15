Pik yapmak ne demek? Pik noktası nedir, hastalığın pik yapması ne anlama gelir?

Corona virüsü ile mücade ettiğimiz bu günlerde, uzman isimler ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda bazı terimlere yer veriliyor. Bu terimlerden bir tanesi de pik yapmak. Hastalığın ne zaman pik yapacağına ilişkin sorular başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere Bilim Kurulu Üyeleri ve uzman isimlere yöneltiliyor. Uzman isimlerin bu konudaki öngörüleri merak konusu olurken vatandaşlar, "Pik noktası nedir? Pik yapmak ne demektir?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte pik yapmak terimiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları…

Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor. Corona virüsü vakalarında hastalığın en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi pik noktası olarak adlandırılıyor.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE PİK NE DEMEK

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor:

Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.

Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır.