Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ile ilgili son gelişmeler hem ülkemizde hem dünyada yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel verileri vatandaşlara aktarıyor. Açıklama yaparken bazı terimler kullanması üzerine bu terimler vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu terimlerden bir tanesi de plato dönemi oldu. Genellikle diyetisyenlerin kullandığı bir terim olarak bilinen ve kilo vermenin durduğu dönem olarak kabul edilen plato dönemi nedir? Bakan Koca'nın bahsettiği plato dönemi ne anlama geliyor?

PLATO DÖNEMİ NEDİR?

Genellikle diyetisyenlerin kullandığı ve kilo vermenin durduğu dönem olarak bilinen plato dönemi terimine ilişkin bilgilere ve Bakan Koca'nın açıklamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.