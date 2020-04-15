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? Bakan Koca’nın bahsettiği ne anlama geliyor?

Ülkemizde corona virüs salgını nedeniyle önlem ve tedbirler alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam üzeri corona virüs vaka ve ölü sayısı, entübe hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı, yapılan testlerin sayısı gibi resmi verileri vatandaşlara aktarıyor. Veriler aktarılırken kullanılan terimler ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bunlardan bir tanesi de terimi oldu. "Önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini bekliyoruz" açıklamasının ardından bu kelimeler vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. Buna göre; , ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 15.4.2020 11:08 ABONE OL
Plato dönemi nedir? Bakan Koca’nın bahsettiği plato dönemi ne anlama geliyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ile ilgili son gelişmeler hem ülkemizde hem dünyada yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel verileri vatandaşlara aktarıyor. Açıklama yaparken bazı terimler kullanması üzerine bu terimler vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu terimlerden bir tanesi de oldu. Genellikle diyetisyenlerin kullandığı bir terim olarak bilinen ve kilo vermenin durduğu dönem olarak kabul edilen ? Bakan Koca'nın bahsettiği plato dönemi ne anlama geliyor?

PLATO DÖNEMİ NEDİR?

Genellikle diyetisyenlerin kullandığı ve kilo vermenin durduğu dönem olarak bilinen plato dönemi terimine ilişkin bilgilere ve Bakan Koca'nın açıklamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Plato dönemi nedir? Bakan Koca’nın bahsettiği plato dönemi ne anlama geliyor?
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