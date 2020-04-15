Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da beş apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

'da beş apartman nedeniyle karantinaya alındı

'nın Sapanca ilçesinde 5 apartman, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında altına alındı. Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Gazipaşa Mahallesi Kestanelik mevkisinde bulunan TOKİ konutlarındaki 4 apartman ile Özgürlük Caddesi'ndeki bir apartmanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.4.2020 18:46 ABONE OL
Sakarya'da beş apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sapanca Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, apartmanlara giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Öte yandan apartmanlarda bulunanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı öğrenildi.

Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Özcan Özen ile İlçe Sağlık Müdürü Arzu Ayan Bostancı bölgeye gelerek bilgi aldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 Nisan'da Ozanlar Mahallesi'ndeki Mete Sokağı, 13 Nisan'da ise Şeker Mahallesi'ndeki Vişne ve Egemen sokaklar, ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da beş apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA