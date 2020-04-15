Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 15 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da Şans Topu oyunu çekilişi gerçekleştirilecek. MPİ tarafından bugün yapılacak olan Şans Topu 983. Hafta çekilişi sonuçları kupon dolduran şans oyunu severler tarafından şanslı numaralar merak edilerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 15 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

15 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI!

Milli Piyango İdaresi tarafından 983. hafta çekilişi yapılacak olan Şans Topu oyununun sonuçları henüz belli olmadı. Kazandıran numaralar belli olur olmaz burada bulabileceksiniz..