Şantajcının 10 yıl hapsi istendi

İstanbul Bakırköy'de yaşayan Hanife K., 2018'de Instagram üzerinden Harun Arıcı ile tanıştı. Arıcı, Hanife K.'ye cinler tarafından rahatsız edildiğini tespit ettiğini ma kendisinin tedavi edebileceğini söyledi. Samimiyetlerini ilerleten ikili bir süre sonra yüzyüze görüştü. Hanife K. kendisini bir iş adamı olarak tanıtan Arıcı'ya borç olarak 1 adet bilezik, 2 adet çeyrek altın, 1 adet küpe, 1 adet altından harfli kolyeden oluşan ziynet eşyaları ile birlikte 820 dolar ve 5 euro verdi. Hanife K.'yi telefondan ekleyen engelleyen Arıcı, daha sonra da 2 bin TL daha vermesi halinde borcu ödeyeceğini söyledi. Arıcı, istediği paranın verilmemesi halinde Hanife K.'nin ailesini arayacağını ve aşk yaşadıklarını söyleyeceğini belirterek şantaj yapmaya başladı. Arıcı, Hanife K.'ye "Pazartesi son gün. Şaka demiyorum ciddiyim. Parayı hazırla, 2000 TL" şeklinde tehdit mesajları attı. Hanife K., farklı tarihlerde 4 bin 500 TL daha para daha ödemek zorunda kaldı. Şantajların ardı arkası kesilmeyince Hanife K., polise şikaytte bulundu. Suçlamaları kabul eden Arıcı hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.