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çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile sonuçları sorgulama ekranı 15 Nisan

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen çekilişi için geri sayım devam ediyor. İdaresi tarafından ’da noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş öncesi şans oyunu severler ‘Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü 1313. gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen kişi sayısı yine çıkmamış ve Sayısal Loto ikinci devrini gerçekleştirmişti. Durum böyle olunca sevilen şans oyununa olan rağbet de arttı. Haberimizin içerisinden MPİ ile Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 15.4.2020 12:14 ABONE OL
Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı 15 Nisan

Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek? Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmamış büyük ikramiye devir etmişti. Hal böyle olunca gün içerisinde 'Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?' açıklanacak sorusu araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına yer verdik…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekilişi, 15 Nisan Çarşamba 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı 15 Nisan
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