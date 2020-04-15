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sonuçları 15 Nisan kazanan numaraları açıklanıyor! MPİ bilet sorgulama sayfası

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilecek olan canlı çekiliş neticesinde ve 15 Nisan kazanan numaralar açıklanacak. Peki, 1314. hafta Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar neler olacak? Sayısal Loto bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden sorgulama işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. İşte, 1314. hafta Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları ve sayfası...

Giriş Tarihi: 15.4.2020 20:49 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan kazanan numaraları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama sayfası

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 15 Nisan Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen 15 Nisan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Sayısal Loto 15 Nisan çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden birazdan gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye tutarı 1.333.406,50 TL devretmişti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 NİSAN MPİ BİLET SORGULAMA

Haberimizden, 15 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto çekilişinin 1314. hafta çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz kazanan numaraları buradan öğrenebilirsiniz.

15 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan kazanan numaraları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama sayfası
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