Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan kazanan numaraları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama sayfası

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 15 Nisan Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen 15 Nisan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Sayısal Loto 15 Nisan çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden birazdan gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye tutarı 1.333.406,50 TL devretmişti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 NİSAN MPİ BİLET SORGULAMA

Haberimizden, 15 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto çekilişinin 1314. hafta çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz kazanan numaraları buradan öğrenebilirsiniz.

15 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.