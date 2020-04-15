SGK emeklilik gün sayısı hesaplama nasıl yapılır? Kadınlarda emeklilik prim gün sayısı hesaplama işlemi

Emekli olmak için gerekli olan bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Emeklilik için yerine getirmeniz gereken şartlardan biri ve en önemlisi emeklilik yaşının doldurulması gerekiyor. Diğer bir emekli olma şartı ise prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. Sosyal Sigortalar Kurumundan yani SSK'dan emekli olmak için üç ayrı tarihe göre emeklilik koşulu aranıyor. Bunlar; yeni düzenleme ile olan emeklilikte 1 gün, 1 yıl fark ediyor. Bundan dolayı emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplanabilmesi için, sigortalı çalışmaya başlanılan tarih ve yasal değişikliklerin yapılmış olduğu andaki sigortalılık süresi çok önemlidir. Bu şartları yerine getirdiğiniz takdirde emekli olmaya hak kazanırsınız. SGK emeklilik gün sayısı hesaplama nasıl yapılır?

EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI

Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, emekli olabilmek için gün sayıyor. Emekli olmanın bazı şartları vardır. Bunlar; sigortalılık süresi, yaş ve emeklilik primi sayısından geçiyor. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde (Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününün tamamlanmasıyla) Sigorta Güvenlik Kurumu tarafından, vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ortalama 5000-7000 prim gün sayısı ile emekli olmaya hak kazanırsınız.

KADINLARDA EMEKLİLİK GÜN SAYISI

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşın aklında "Emeklilik kaç gün? Kadınlarda emeklilik gün sayısı kaçtır?" gibi sorular merak ediliyor. Bilindiği üzere emekli olmak için bazı şartlar vardır. Bu şartlar yerinme getirildiği takdirde bu vatandaşlar emekli olmaya hak kazanırlar. Cinsiyete göre emeklilik yaşı farklılık gösterebilir. Kadınlarda emeklilik yaşı da erkeklerde olduğu gibi işe giriş tarihine göre farklılık göstermektedir. 2008 yılından sonra sigortalı olduysanız ise 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emekli olabiliyorsunuz. Ancak 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekiyor. Eğer sigortalı olma tarihiniz 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasında ise, 4500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşını tamamlamanız durumunda SSK yaş durumundan dolayı emekli olmaya hak kazabilirsiniz. İlk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamış olmanız emekli olmanıza yardımcı olur.

EMEKLİLİK GÜNÜ HESAPLAMA

Emekli olmak için kaç gün gerekli? Çalışmaya hayatına veda etmeye hazırlanan emekli adayları emeklilik olma günlerini merak ediyorlar. Artık bir tık ile emeklilik gününü hesaplamanız mümkündür. Bunun için yapmanız gereken tek şey en yakın PTT şubelerinden 2TL karşılığı e-devlet şifresi edinmektir. Daha sonra e-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için ilk olarak, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Bu linke tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesinden bu linke https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ tıklayarak açılan sayda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zamanda istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLİK TABLOSU

04.1981'den önce ilk işe giriş ve 5000 gün prim ödeyenler yaşa bakılmaksızın SGK emekli tablosu şu şekildedir:

4/A (SSK) Kadınların Emeklilik Tablosu

09.1981 ile 23.05.1984 arası işe başlama, 5000 gün prim ve 40 yaş, 05.1984 ile 23.05.1985 arası işe başlama, 5000 gün prim ve 41 yaş, 05.1985 ile 23.05.1986 arası işe başlama, 5075 gün prim ve 42 yaş, 05.1986 ile 23.05.1987 arası işe başlama 5150 gün prim ve 43 yaş 05.1987 ile 23.05.1988 arası işe başlama 5225 gün prim ve 44 yaş 05.1988 ile 23.05.1989 arası işe başlama 5300 gün prim ve 45 yaş, 05.1989 ile 23.05.1990 arası işe başlama 5375 gün prim ve 46 yaş, 05.1990 ile 23.05.1991 arası işe başlama 5450 gün prim ve 47 yaş, 05.1991 ile 23.05.1992 arası işe başlama 5525 gün prim ve 48 yaş, 05.1992 ile 23.05.1993 arası işe başlama 5600 gün prim ve 49 yaş, 05.1993 ile 23.05.1994 arası işe başlama 5675 gün prim ve 50 yaş, 05.1994 ile 23.05.1995 arası işe başlama 5750 gün prim ve 51 yaş, 05.1995 ile 23.05.1996 arası işe başlama 5825 gün prim ve 52 yaş, 05.1996 ile 23.05.1997 arası işe başlama 5900 gün prim ve 53 yaş, 05.1997 ile 23.05.1998 arası işe başlama 5975 gün prim ve 54 yaş, 05.1998 ile 23.05.1999 arası işe başlama 5975 gün prim ve 55 yaş, 05.1999 ile 08.09.1999 arası işe başlama 5975 gün prim ve 56 yaş, 09.1999 ile 30.04.2008 arası işe başlama 7000 gün prim ve 58 yaş, 05.2008 ile 01.01.2035 yılı arası işe başlama 7200 gün prim ve 58 yaş sonunda emekliliğe hak kazanırlar.

4/A (SSK) Erkeklerin Emeklilik Tablosu

09.1976 ila 23.05.1979 arası işe başlama 5000 gün prim ve 44 yaş, 05.1979 ila 23.11.1980 arası işe başlama 5000 gün prim ve 45 yaş, 11.1980 ila 23.05.1982 arası işe başlama 5075 gün prim ve 46 yaş, 05.1982 ila 23.11.1983 arası işe başlama 5150 gün prim ve 47 yaş, 11.1983 ila 23.05.1985 arası işe başlama 5225 gün prim ve 48 yaş, 05.1985 ila 23.11.1986 arası işe başlama 5300 gün prim ve 49 yaş, 11.1986 ila 23.05.1988 arası işe başlama 5375 gün prim ve 50 yaş, 05.1988 ila 23.11.1989 arası işe başlama 5450 gün prim ve 51 yaş, 11.1989 ila 23.05.1991 arası işe başlama 5525 gün prim ve 52 yaş, 05.1991 ila 23.11.1992 arası işe başlama 5600 gün prim ve 53 yaş, 11.1992 ila 23.05.1994 arası işe başlama 5675 gün prim ve 54 yaş, 05.1994 ila 23.11.1995 arası işe başlama 5750 gün prim ve 55 yaş, 11.1995 ila 23.05.1997 arası işe başlama 5825 gün prim ve 56 yaş, 05.1997 ila 23.11.1998 arası işe başlama 5900 gün prim ve 57 yaş, 11.1998 ila 08.09.1999 arası işe başlama 5975 gün prim ve 58 yaş, 09.1999 ila 30.04.2008 arası işe başlama 7000 gün prim ve 60 yaş, 05.2008 ila 01.01.2035 yılı arası işe başlama, 7200 gün prim ve 60 yaş sonunda emekliliğe hak kazanırlar.

4/B (BAĞ-KUR) Kadınların Emeklilik Tablosu

01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında dolduğunda 59 yaşında, 01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında dolduğunda 60 yaşında, 01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında dolduğunda 61 yaşında, 01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında dolduğunda 62 yaşında, 01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında dolduğunda 63 yaşında, 01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında dolduğunda 64 yaşında, 01.2048 tarihi ve sonrası ödenmiş 9000 prim günü dolduğunda 65 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

4/B (BAĞ-KUR) Erkeklerin Emeklilik Tablosu

2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında dolduğunda 61 yaşında, 2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında dolduğunda 62 yaşında, 2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında dolduğunda 63 yaşında, 2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında dolduğunda 64 yaşında, 01.2044 tarihi ve sonrasında tamamlanması halinde 65 yaşında emeklilik hakkı kazanacaklardır

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