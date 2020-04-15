ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğun indirimlerinde hangi ürünler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflara dizildi. Her Çarşamba birbirinden güzel indirimleriyle müşterisini memnun etmeye çalışan kataloğun indirimli ürünler listesi belli oldu. Mutfakta tencere, tabak, fırın ve tost makinesi gibi eksikleri olanlar üzülmesin. 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda mutfak araç ve gereçlerinde inanılmaz indirimler yer aldı. Henüz kataloğu incelememiş olan vatandaşlar ise '' 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Nisan ayının ortasında Ramazan'a sayılı günler kala yiyecek ve içecek ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar da sizleri bekliyor olacak. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Yeni haftanın en güzel indirimleri 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda buluştu. Yeni haftanın indirimli ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte,kataloğun indirimli ürünler listesi..