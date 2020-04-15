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Şok eden haber: ’in testi pozitif çıktı

'da Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ferit Alaybeyoğlu’nun yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Başhekimin hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.4.2020 22:15 ABONE OL
Şok eden haber: Başhekim’in testi pozitif çıktı

Korona virüs salgını devam ederken, şok eden haber Orhangazi Devlet Hastanesinden geldi.

Korona virüs salgını başladığından bu yana tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden hastane başhekimi Op.Dr.Ferit Alaybeyoğlu'nun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Başhekim Alaybeyoğlu'nun test sonuçlarının pozitif çıkmasından sonra hastanede tedavi altına alındığı belirlenirken, başhekimin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine hastanede devam edileceği kaydedildi.

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Şok eden haber: Başhekim’in testi pozitif çıktı
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