Hatay'da korkutan deprem! Gaziantep, Adana'da da hissedilen depremin şiddeti açıklandı (Kandilli AFAD son depremler listesi)

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Hatay'da bir deprem daha meydana geldi! AFAD tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre depremin şiddeti 4.7 olarak açıklandı! Hatay'da dün gece de 4.1 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Deprem sadece Hatay'da deği Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi şehirlerde de yakından hissedildi.

Son dakika: Hatay'da art arda deprem! 4.7 şiddetinde deprem oldu! | Video

SON DAKİKA - KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI!

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında da depremin şiddeti 4.7 olarak açıklandı. Depremin merkez üssü olarak Akdeniz gösterilirken depremin en çok Hatay ve Adana şehirlerinde hissedildiği ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine göre depremin saati 10:40, şiddeti 4.7, derinliği ise 8.7 km!

SON DEPREMLER LİSTESİ!