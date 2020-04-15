Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da korkutan deprem! Gaziantep, Adana'da da hissedilen depremin şiddeti açıklandı (Kandilli AFAD son depremler listesi)

'da korkutan ! Gaziantep, Adana'da da hissedilen depremin şiddeti açıklandı (Kandilli AFAD son depremler listesi)

AFAD'ın son dakika olarak aktardığı habere göre 'da 4.7 şiddetinde oldu! Gaziantep ve Adana şehirlerinde de deprem yoğun olarak hissedildi. Depremin merkez üssünün Hatay'ın Yayladağı ilçesi olduğu ifade edilirken depremin saati de 10:40 olarak açıklandı. Deprem sadece Hatay'da değil Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Hatay'daki depremde can ve mal kaybının olmadığı ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 11:10 ABONE OL
Hatay'da korkutan deprem! Gaziantep, Adana'da da hissedilen depremin şiddeti açıklandı Kandilli AFAD son depremler listesi

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Hatay'da bir deprem daha meydana geldi! AFAD tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre depremin şiddeti 4.7 olarak açıklandı! Hatay'da dün gece de 4.1 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Deprem sadece Hatay'da deği Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi şehirlerde de yakından hissedildi.

Son dakika: Hatay'da art arda deprem! 4.7 şiddetinde deprem oldu! | Video

SON DAKİKA - KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI!

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında da depremin şiddeti 4.7 olarak açıklandı. Depremin merkez üssü olarak Akdeniz gösterilirken depremin en çok Hatay ve Adana şehirlerinde hissedildiği ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine göre depremin saati 10:40, şiddeti 4.7, derinliği ise 8.7 km!

SON DEPREMLER LİSTESİ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da korkutan deprem! Gaziantep, Adana'da da hissedilen depremin şiddeti açıklandı (Kandilli AFAD son depremler listesi)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA