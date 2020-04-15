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Tıp literatüründe ? Pik yapmak ne demektir, ne anlama geliyor?

Corona virüs salgını ülkemizde etkilerini göstermeye devam ediyor. her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda son durum hakkında bilgiler verip resmi rakamları açıklıyor. Veriler açıklanırken bazı terimlerin kullanılması ise vatandaşların araştırmalarına neden oluyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise ‘pik yapmak’ terimi oluyor. Pik yapmak teriminin Pek çok anlamı bulunurken en bilinen anlamı ise zirveye ulaşmak, en üst sınır, tavan yapmak gibi anlamlar olmaktadır. Buna göre; tıp literatüründe pik yapmak ne demek? Pik ne anlama geliyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.4.2020 17:48 ABONE OL
Tıp literatüründe pik yapmak nedir? Pik yapmak ne demektir, ne anlama geliyor?

Corona virüsü ile mücade ettiğimiz bu günlerde, uzman isimler ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda bazı terimlere yer veriliyor. Bu terimlerden bir tanesi de pik yapmak. Hastalığın ne zaman pik yapacağına ilişkin sorular başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere Bilim Kurulu Üyeleri ve uzman isimlere yöneltiliyor. Uzman isimlerin bu konudaki öngörüleri merak konusu olurken vatandaşlar, "Pik noktası nedir? Pik yapmak ne demektir?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte pik yapmak terimiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları…

Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor. Corona virüsü vakalarında hastalığın en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi pik noktası olarak adlandırılıyor.

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Tıp literatüründe pik yapmak nedir? Pik yapmak ne demektir, ne anlama geliyor?
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