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SMS kodu ne zaman gelir? Eczaneden nasıl alınır? ve takibi nasıl yapılır?

Ülkemizde corona virüs salgını nedeniyle maske takılması zorunlu hale geldi. Bu durum ile birlikte uygulamasına geçildi. ile yapılacak olan maske başvurularında yoğunluk yaşandığı için başvuruların üzerinden alınacağı duyurulmuştu. Başvuru yapılmasının ardından maskeler eczaneler ve PTT'nin dağıtımı ile alınabilecek. Vatandaşlar gelen SMS kodu ile eczanelere giderek maskelerini alabilecekler. Bu bağlamda; sms kodu ve şifre alma nasıl yapılır? sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Bir paket içerisinde 5 tane bulunan ve her hafta 10 milyon adet dağıtılacak olan , sipariş takibi nasıl yapılır? E-Devlet ile başvurusu sorgulama ekranına ve diğer detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 07:59 ABONE OL
Ücretsiz maske SMS kodu ne zaman gelir? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? E-devlet ve ePttAVM ücretsiz maske takibi nasıl yapılır?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüsü ile ilgili mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmişti. Öte yandan dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için ise ücretsiz maskelerin temin edilmesi sağlanacak. Türk Eczacıları Birliği TEB Başkanı Erdoğan Çolak, bu uygulama kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların Sağlık Bakanlığınca telefonlarına SMS kodu ulaştırılmadan eczanelere başvurulmamasını istedi. Her hafta 10 milyon dağıtılacak olan maskeler için başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı, sipariş takibi, SMS kodu ve şifre alma gibi konulara yönelik detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre; nasıl alınır, nasıl sorgulanır? ile sipariş takibi sorgula!

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR? E DEVLET İLE ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ SORGULA!

E Devlet başvuru ekranı üzerinden başvuruları yapılabilecek. Buna göre; haberimizin içerisinden ücretsiz maske başvuruları ve sipariş takibine dair tüm detaylara ulaşabilir, SMS kodu ve şifre alma detaylarını öğrenebilirsiniz.

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Ücretsiz maske SMS kodu ne zaman gelir? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? E-devlet ve ePttAVM ücretsiz maske takibi nasıl yapılır?
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