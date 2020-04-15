Uyuşturucu tacirlerine nefes kesen operasyon

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

BINGÖL'DEN Adana'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair alınan istihbari bilgiler üzerine Diyarsakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi timleri harekete geçti. Uyuşturucu yüklü aracın geçiş güzergâhı belirlendikten sonra Hani ilçesi Vezirli mevkiinde kontrol noktası kuruldu. Araç jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı. Jandarma timleri sıkı takip başlatarak tacirlere art arda dur ihtarında bulundu. Ateş edilerek lastikleri patlatılan araç bir süre sonra durmak zorunda kaldı. Araçtaki 4 zanlı etkisiz hale getirilirken bagajda balık istifi poşetlenmiş 305 kilo saf esrar ile 1 adet tabanca da ele geçirildi.