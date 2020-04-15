Van’da terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 15 Nisan 2020 tarihinde Kapan-Şehit Jandarma Er Cihan Öden Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen operasyonda, arazi arama/tarama faaliyeti sonucunda; 1 adet Doçka uçaksavar silahı, 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 7 bin 392 adet mühimmat, 42 adet el bombası, 27 adet roketatar mühimmatı ve çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.