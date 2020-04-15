Whatsapp sorun mu var, çöktü mü? Fotoğraf, mesaj ve video gönderme bağlantı sorunu! Whatsapp Web neden açılmıyor?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulamasına bugün 14:30 itibariyle bazı kullanıcılar giriş sağlayamıyor. Uygulamaya giremeyen kişiler ''Whatsapp çöktü mü'' sorusunun cevabını araştırıyor. Sosyal medyada da konu ile ilgili kısa bir süre içerisinde birçok yorum yapılırken sorunun kaynağı merak ediliyor. Peki, Whatsapp çöktü mü yoksa internette sorun mu var? Whatsapp neden yavaş? Mesajlar neden geç gidiyor? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ?

Whatsapp'a giremeyen vatandaşlar kısa süre içerisinde konuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. ''Whatsapp çöktü mü'' sorusunun cevabı da araştırılırken sorunun kaynağı ise henüz belli olmadı. Peki, Whatsapp'a neden girilmiyor?