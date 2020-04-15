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sorun mu var, çöktü mü? Fotoğraf, mesaj ve video gönderme bağlantı sorunu! Whatsapp Web neden açılmıyor?

Dünyanın en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması ile ilgili olarak çöktü mü? Sorusu araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar fotoğraf, video ve mesaj gönderme sorunu yaşarken konu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Genel anlamda yaşandığı düşünülen bu problem birçok kullanıcıyı etkisi altına alırken 14.30 sularında başlayan problemin sonrası resmi açıklama bekleniyor. Öte yandan kullanıcılar ''Whatsapp çöktü mü, neden mesaj gönderilemiyor?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde tüm gelişmeleri takip edebilir detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, Whatsapp Web çöktü mü, neden yavaş? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.4.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 16:15 ABONE OL
Whatsapp sorun mu var, çöktü mü? Fotoğraf, mesaj ve video gönderme bağlantı sorunu! Whatsapp Web neden açılmıyor?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulamasına bugün 14:30 itibariyle bazı kullanıcılar giriş sağlayamıyor. Uygulamaya giremeyen kişiler '' çöktü mü'' sorusunun cevabını araştırıyor. Sosyal medyada da konu ile ilgili kısa bir süre içerisinde birçok yorum yapılırken sorunun kaynağı merak ediliyor. Peki, Whatsapp çöktü mü yoksa internette sorun mu var? Whatsapp neden yavaş? Mesajlar neden geç gidiyor? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ?

Whatsapp'a giremeyen vatandaşlar kısa süre içerisinde konuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. ''Whatsapp çöktü mü'' sorusunun cevabı da araştırılırken sorunun kaynağı ise henüz belli olmadı. Peki, Whatsapp'a neden girilmiyor?

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Whatsapp sorun mu var, çöktü mü? Fotoğraf, mesaj ve video gönderme bağlantı sorunu! Whatsapp Web neden açılmıyor?
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