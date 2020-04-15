Yasağa uymadılar canlarından oldular

Elazığ merkeze bağlı Rızaiye Mahallesinde oturan 69 yaşındaki Şahin Bozkurt, 65 yaş üstü olmasına rağmen, önceki akşam alkollü içki almak üzere, bir tekel bayisine gitti. Bu sırada bayiye gelen İ.K. ile işyeri sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silantan çıkan kurşunlardan biri Bozkurt'un başına isabet etti Ağır yaralanan Bozkurt, kanlar içinde yere yığıldı. İşyeri sahibiyle kavga eden grup kaçarken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'a müdahale etti. Ancak kurtarılamadı. Polis olayla ilgili kaçan İ.K. ve ona yardım ettiği belirlenen F.K.'yı yakaladı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bozkurt'un cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oturan 19 yaşındaki Enes Tek, 20 yaş altı olduğu için sokağa çıkmaması gerektiği halde önceki gün akşam saatlerinde, arkadaşı Ufuk Uzun'u da alarak plakasız motosikletiyle gezmeye çıktı. Cumaköy Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi'ne geldiklerinde ise karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Tek'in başına aldığı darbe ile olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kurtulan Ufuk Uzun ise ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tek'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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