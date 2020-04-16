Son Dakika Haberi: Açıklama geldi! 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberleri... Türkiye, aldığı geniş çaplı önlemler ile corona virüsü salgını ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Salgının yayılım hızının kontrol altına alınması için alınan bu tedbir, bu hafta sonu da uygulanacak. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 17 Nisan gecesi 24.00'te başlayacak olan ve 19 Nisan gecesi 24.00'te sona erecek yeni bir sokağa çıkma yasağı kararı alındığı belirtilmişti.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yapılan bu resmi açıklamaya karşın, sosyal medyada 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağı şeklinde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Vatandaşlar da, '23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna cevap aramaya başladı.

23-26 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından konuya yönelik bir son dakika açıklaması yapıldı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yani, 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

İşte, EGM'nin son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması:

Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığı'nca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı var mı, uzatıldı mı?