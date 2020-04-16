23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, uzaktan eğitim var mı?

Her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutlamalar ve etkinlikler düzenlenirken bu yıl ülkemizde yaşanan salgın dolayısıyla 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sayesinde konuya ilişkin tüm sorular yanıt bulurken öte yandan bu tarihlerde uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceği de merak ediliyor. Bilindiği üzere corona virüs nedeniyle milyonlarca öğrenci online eğitime devam ediyor. Bu kapsamda normal şartlarda 23 Nisan tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bilinen milli bayramımızda eğitime ara veriliyordu. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Uzaktan eğitim devam edecek mi? İşte detaylar…

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Özellikle sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak resmi açıklama gelmeden çeşitli iddialar ortaya atılırken EGM tarafından yapılan açıklama ile 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna da yanıt verilmiş oldu.

İşte o açıklama…