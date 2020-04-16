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'da var mı? 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?

Ülkemizde corona virüs salgını ile mücadele çerçevesinde merak edilen konular arasında ise 'da var mı? Sorusu yerini alıyor. Bilindiği üzere 20 yaş ve altı kişilerin ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına bakanlık tarafından kısıtlama konulmuştu. Bu çerçevede Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı içinde bu kısıtlamanın geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Her yıl bu tarihte milyonlarca çocuk adına etkinlik ve kutlamalar düzenlenirken bu sene salgın nedeniyle bu etkiniklerin yapılamayacağı tahmin ediliyordu konuya dair son noktayı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile koydu. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, okullar tatil mi? İşte tüm bu sorularınız ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 16.4.2020 12:19 ABONE OL
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, uzaktan eğitim var mı?

Her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutlamalar ve etkinlikler düzenlenirken bu yıl ülkemizde yaşanan salgın dolayısıyla 'da olacak mı? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sayesinde konuya ilişkin tüm sorular yanıt bulurken öte yandan bu tarihlerde uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceği de merak ediliyor. Bilindiği üzere corona virüs nedeniyle milyonlarca öğrenci online eğitime devam ediyor. Bu kapsamda normal şartlarda 23 Nisan tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bilinen milli bayramımızda eğitime ara veriliyordu. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? devam edecek mi? İşte detaylar…

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Özellikle sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak resmi açıklama gelmeden çeşitli iddialar ortaya atılırken EGM tarafından yapılan açıklama ile 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna da yanıt verilmiş oldu.

İşte o açıklama…

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23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, uzaktan eğitim var mı?
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