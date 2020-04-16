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7 aylık hamile kadında korona virüs tespit edildi

'da karantina altına alınan Aşağı Karakuyu köyünde 7 aylık hamile kadında korona virüsü tespit edilirken, köyde vaka sayısı 2'ye yükseldi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 14:50 ABONE OL
7 aylık hamile kadında korona virüs tespit edildi

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı fabrika işçileri ile aileleri gözlem altına alınmıştı. Yaklaşık 100 çalışan ve aileleri gözlem altında tutulurken, fabrika çalışanlarından 25'inin Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde, 12 tanesinin de yine Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu köyünde ikamet etmesi sonucu her iki köy karantina altına alınmıştı.

Jandarma ekiplerince her iki köyün giriş ve çıkışları kapatılmış ve kimsenin geçişine izin verilmemişti. Karantina altında tutulan Aşağı Karakuyu köyünde ikamet eden fabrika işçilerinden 18 yaşındaki Ş.Ö.'nün test sonuçları pozitif çıkmış ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

HAMİLE ABLASININ DA SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Fabrika işçisi Ş.Ö.'nün ablası olan 7 aylık hamile 25 yaşındaki Z.Ö.'de de korona virüsü tespit edildi. Kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Aşağı Karakuyu köyünde vaka sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

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7 aylık hamile kadında korona virüs tespit edildi
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