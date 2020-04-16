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99 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını çok sayıda kişinin ölümüne neden olurken, bizleri teselli eden gelişmeler de yaşanıyor. Ataşehir'de 99 yaşındaki Halide Dereli isimli vatandaş, 8 günlük tedavi sürecinin ardından yakalandığı koronavirüs hastalığını yenerek hastaneden taburcu edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 10:35 ABONE OL
99 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs salgını yayılmaya ve can kaybına neden olmaya devam ederken, sevindirici anlar da yaşanıyor. 99 yaşındaki Halide Dereli iki haftalık tedavisinin ardından koronayı yenerek hastaneden taburcu olurken, yakınları sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

99 yaşındaki kadın korona virüsü yendi | Video

8 GÜN HASTANEDE KALDI

İstanbul Ataşehir'de yaklaşık iki hafta önce ateşi yükselen 99 yaşındaki Halide Debreli hastaneye götürüldü. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri yapılan yaşlı kadının korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede izole edilen serviste tedavisine başlanan Debreli'nin iki haftanın sonunda yapılan testlerde korona virüsü yendiği anlaşıldı. Yaşlı kadın, hastaneden taburcu edilerek ambulansla gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak evine getirdi.
Yaşlı kadına hastalığı süresi boyunca refakat eden kızı Halime Debreli, "Bir haftadır hastanedeydik, şimdi çıktık. Ateşi çıktı, iki üç gün evde kaldık. Ambulansı aradığımızda hastaneye şu an getirmeyin, 'Korona değilse bile olur' dediler. Sonra ateşi kırka yükselince mecbur götürdük, test de pozitif çıktı. Sekiz gün kaldık, şu anda bizde bir şey yok. Hastanede çok güzel ilgilendiler, personel, doktor her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

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99 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
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