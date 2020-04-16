Askeri üniformalı fotoğrafa sosyal medya yasağı

Yazılı şekilde tebliğ edilmesine rağmen askeri üniformayla çektirdiği fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşan asker, mahkemelik oldu. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat ettirdiği gence kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, sanığın, "Emre itaatsizlik" suçunu işlediğine hükmetti. Vatani görevini yaptığı askeri birlikte, askeri üniformayla çekilmiş fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde paylaşan genç hakkında "emre itaatsizlik" suçundan dava açıldı. Askeri Mahkeme'nin kapatılmasıyla dosya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Askeri Savcı'nın kararı temyiz etmesiyle dosya Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi. Yüksek Mahkeme; sanığın, verilen emirlere rağmen Facebook'ta askeri birlikte üniformalı çekilen fotoğraflarını paylaşmak suretiyle emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediğine hükmetti. Emsal kararla birlikte askeri birlikte; askeri üniformayla çekilen fotoğraflar sosyal paylaşım sitesinde paylaşılamayacak.