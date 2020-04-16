Ayşegül hemşirenin zaferi

Sakarya Kocaali Toplum Sağlığı Merkezi'nde eğitim birimi sorumlusu olarak görev yapan Ayşegül Paçalı bütün mesai arkadaşları gibi ilçede toplum sağlığını korumak için canla başla çalışıyordu. Virüsün bulaşmasını ve yayılmasını engellemek amacıyla sahada çalışma yapan Ayşegül hemşireye yapılan muayene ve test sonrasında Ayşegül hemşirenin Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Bu gelişmeyle birlikte genç hemşirenin Karasu Devlet Hastanesi'ne yatışı yapıldı. Kocaali'de yıllardır halk sağlığın korunması ve hijyen konularında farkındalık oluşturmak için vatandaşlara, kamu kurum çalışanlarına, okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştiren Ayşegül hemşire virüsü yendi. Paçalı, alkışlarla hastaneden taburcu edildi./SABAH