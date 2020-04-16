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Balkondan sitedeki komşularına konser verdiler

'un Oltu ilçesinde, piyanist kuzenler Mustafa Özden ile Erdi Özden, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan site sakinlerine moral vermek için evlerinin balkonundan konser verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 09:24 ABONE OL
Balkondan sitedeki komşularına konser verdiler

Oltu'da Kerem Evler Sitesi'nde oturan amca çocukları piyanist Mustafa ve Erdi Özden, salgın nedeniyle kurallara uyarak evden çıkmayan komşularına her gün bir saatlik bir konser veriyor. Kuzenler, balkona kurdukları müzik aletleri ile komşularını eğlendirip, onlara moral veriyor. Site sakinleri ise geçirdikleri eğlenceli zamanın ardından iki kuzeni alkışlıyor.

Zor günlerde komşularına moral vermeye çalıştıklarını söyleyen Mustafa Özden, "Halkımız evinde sıkılmasın diye kendi çapımızda balkonumuzda komşularımızı, hareketli müziklerle coşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın neşelerini bir nebze de olsa artırdık" dedi.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında da konserlerine devam edeceklerini belirten Erdi Özden ise, "Geçen hafta iki günlük sokağa çıkma yasağında insanları güzel duygularına ulaşmasını sağladık. Komşularımızı eğlendirebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Site sakinleri ise Mustafa ve Erdi Özdenin bu güzel jestinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

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Balkondan sitedeki komşularına konser verdiler
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