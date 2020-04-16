Bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank ve diğer bankalar kaça kadar açık? Açılış ve kapanış saatleri!

Ülkemizde corona virüse karşı alınan önlemlerden bir tanesi de banka çalışma saatleri üzerinde yapılan değişiklik oldu. Hal böyle olunca bu kurumlarda işleri olan vatandaşlar " Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti Bankalar kaça kadar açık?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Peki, Türkiye Bankalar Birliği'nin konuya yönelik yapılacak değişikliklerle ilgili yaptığı açıklama sonrasında Halkbank, Vakıf Bank, Ziraat, Garanti, İş Bankası saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte tüm detaylar ve 2020 banka çalışma saatleri!

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? 2020 ÇALIŞMA SAATLERİ!

Birçok kurumun çalışma saatlerinde belirli düzenlemeler yapılırken vatandaşlar konuya dair bilgi edinmek için internet aracılığı ile araştırma yapıyor. Çalışma saatleri üzerinde yapılan bu değişiklik çerçevesinde tüm bankaların çalışma saatleri içeriğine ulaşabilir bilgi edinebilirsiniz…