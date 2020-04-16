Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliği ile geliştirilen yerli ve milli el dezenfektanı Borel, bugün satışa çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün satışa çıkacak olan borel dezenfektan fiyatı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bordan üretilen yerli el dezenfektanı olarak bilinen borel dezenfektan nedir? Borel dezenfektan fiyatı ne kadar?

BOREL DEZENFEKTAN

Borel, bordan üretilen yerli el dezenfektanıdır.

Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanı, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.

İşte konuya dair tüm detaylar…